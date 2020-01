TTV Neheim-Hüsten sucht neuen Tischtennis Mini-Meister

Am Sonntag, 2. Februar, um 10 Uhr führt die Tischtennisvereinigung Neheim-Hüsten erneut das traditionelle Nachwuchsturnier mini-Meisterschaften für tischtennisbegeisterte Kinder durch. Einen Spieler wie Rekord-Meister Timo Boll zu finden, ist dabei aber nicht die Hauptsache. Es geht vor allem um den Spaß am schnellsten Ballsport der Welt.

Unter der Leitung von Nathalie Willner werden in der Sporthalle am Holzener Weg in Neheim-Hüsten für einen Tag die Kleinsten zu den Größten. Gespielt wird getrennt nach Jungen und Mädchen in drei Altersklassen: Achtjährige und Jüngere, Neun- und Zehnjährige und Elf- und Zwölfjährige.

Teilnehmen können alle Kinder, die noch nicht aktiv in einem Tischtennisverein spielen. Auch wer noch nie einen Schläger in der Hand hatte, ist herzlich eingeladen mitzuspielen. Mitzubringen sind Hallenschuhe, Sportsachen und (falls vorhanden) einen Schläger. Wer keinen hat, kann sich vor Ort kostenlos einen Schläger ausleihen. Mitmachen lohnt sich, denn auf die Minis warten Urkunden und kleine Preise. Die Besten qualifizieren sich zudem für die nächste Runde auf Kreis- oder Bezirksebene.

Einlass ist ab 9.30 Uhr, Anmeldeschluss vor Ort um 10 Uhr. Gerne können Anmeldungen vorab per Mail an Minis@ttv-neheim-huesten.de gesendet werden. Weitere Informationen zu den Mini-Meisterschaften gibt es unter www.ttv-neheim-huesten.de.