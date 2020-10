Aufgrund der steigenden Corona-Fallzahlenentwicklung fallen die Konzerte im Rahmen des Festivals Sauerland-Herbst am Freitag, 23. Oktober 2020, 19. 30 Uhr in der Abtei Königsmünster sowie in Bredelar am Sonntag, 25. Oktober, 11 Uhr, aus.

Am Freitag sollte das Konzert "Posaune & Orgel - Hansjörg Fink und Elmar Lehnen" in der Abtei Königsmünster in Meschede stattfinden, am 25. Oktober das Konzert des Ensembles "Opus 4 - Posaunenquartett des Gewandhausorchesters Leipzig" im Kloster Bredelar in Marsberg. Beide Konzerte wurden jetzt abgesagt. Das teilte die Pressestelle des HSK mit. Bereits gekaufte Karten werden erstattet.