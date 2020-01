Bunt und zukunftsorientiert startet die VHS Arnsberg/Sundern ins aktuelle Frühjahrssemester. Mit mehr als 650 Kursen, Workshops, Vorträgen, Bildungsurlauben, Exkursionen und Studienfahrten ist das neue Programm wieder breit aufgestellt.

Von Webinaren zur nachhaltigen Architektur und Veranstaltungen zum Kriegsende vor 75 Jahren über Musik- und Outdoor-Angebote wie Mountainbike-Trainings bis hin zu Apple-Schulungen und Fortbildungen für Pflegekräfte sind neben Altbewährtem auch jede Menge neue Angebote im Programm. Als Besonderheit können sich die Menschen in Arnsberg und Sundern ab diesem Semester außerdem auf neue digitale Multifunktionsräume freuen, die verschiedenste Lernszenarien und offene Kommunikationsformen unterstützen.

"Auch eine Frage der Haltung"



„Erwachsenenbildung ist auch eine Frage der Haltung“, betont in diesem Zusammenhang Arnsbergs Bürgermeister Ralf Paul Bittner, der zugleich Verbandsvorsteher des VHS-Zweckverbands ist. „Und da geht es auch darum, wie Räume beschaffen sein müssen, damit Menschen sich darin gerne aufhalten und lernen.“ So müsse das Lernen der Zukunft Schritt für Schritt Realität werden. „Der VHS ist das mit den neuen Räumen vorbildlich gelungen.“ Mit einer freundlichen Einrichtung, beweglichem Mobiliar und moderner Technik wie digitalem Whiteboard, PCs und Notebooks mit aktueller Software soll hier auch weiterhin zeitgemäße und qualitativ hochwertige Erwachsenenbildung möglich gemacht werden. „Durch ihre unterschiedlichen Zonen laden die Räume dazu ein, sich zu bewegen und einen anderen Blick- und Standpunkt einzunehmen“, erläutert VHS-Leiter Klaus-Rainer Willeke. Der Dozent wird hier vom Lehrer zum Moderator, die Teilnehmenden lernen mit- und voneinander. Die neuen Räume eignen sich für die unterschiedlichsten Schulungen, auch für Firmen. „Damit stellen wir uns gut für die Zukunft auf.“

Ökologische Nachhaltigkeit ist Thema



Aber auch inhaltlich geht es der VHS in diesem Semester um Zukunftsfragen: Mit dem Semestermotto „Was tun!?“ widmet sich eine ganze Veranstaltungsreihe dem Thema der ökologischen Nachhaltigkeit. „Nach der intensiven Berichterstattung der letzten Monate ist vielen bewusst, dass mit Blick auf die großen ökologischen Herausforderungen der Gegenwart etwas getan werden muss“, so Willeke. Die Frage sei nur, was der Einzelne angesichts der globalen Probleme tun kann. „Mit unseren Veranstaltungen zur Nachhaltigkeit wollen wir Wissen und Kompetenzen vermitteln, um die Menschen in ihrem Wunsch zu stärken, aktiv zu werden und etwas zu verändern.“ So umfasst das neue VHS-Programm Workshops, die Infos zu einem nachhaltigen Lebensstil geben, etwa wie man verpackungsfrei einkaufen kann, welche heimischen Kräuter wie genutzt werden oder wie man Möbel und Kleidung upcycelt. Angeboten werden außerdem Webinare zur Nachhaltigkeit in der Architektur, Führungen durch die Ausstellung „Unser alltäglicher Müll“ sowie Exkursionen und Besichtigungen, etwa einer Windkraftanlage oder eines Bio-Gemüsehofs. Allesamt Veranstaltungen, die eine kritische Auseinandersetzung mit Umweltthemen anregen und die zeigen sollen: Am Schluss sind es viele kleine Schritte, die Großes bewirken können. Hintergrund Die VHS Arnsberg/Sundern hat vier Geschäftsstellen: in Arnsberg im Peter-Prinz-Bildungshaus, in Neheim im Möhnepark, in Sundern am Franz-Josef-Tigges-Platz und im Bildungszentrum Sorpesee in Langscheid.

Anmeldung und Infos



Das aktuelle Angebot verteilt sich wie folgt auf die verschiedenen Fachbereiche: Gesellschaft/Politik/Umwelt rd. 13 Prozent des Gesamtangebots, Kultur/Kreativität rd. 13 Prozent, Gesundheit rd. 27 Prozent, Fremdsprachen/Deutsch als Fremdsprache rd. 29 Prozent, Berufliche Bildung/neue Medien rd. 18 Prozent. Viele Kurse beginnen in diesem Semester in der 4. Kalenderwoche. Anmeldungen sind persönlich, telefonisch oder schriftlich, über das Internet und in allen Geschäftsstellen möglich. Online findet sich das aktuelle Programm auf www.vhs-arnsberg-sundern.de.