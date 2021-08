Nach der Corona-Zwangspause und der Absage des Konzertes im September 2020 geht der Blick nach vorn und das Erfolgskonzept in eine neue Runde:

Am Sonntag, den 03. April 2022 ist die preisgekrönte und international erfolgreiche A-cappella-Gruppe MAYBEBOP nach mittlerweile sieben ausverkauften Konzerten auch im nächsten Jahr endlich wieder zu Besuch in Arnsberg.

Auf Einladung des Arnsberger Gesangsensembles akzente wird MAYBEBOP auch bei ihrem nächsten Gastspiel in Arnsberg wieder für Jubelstürme beim Publikum sorgen, wenn sie ihr aktuelles Programm „Best off“ präsentieren. Dabei präsentieren MAYBEBOP nach 20 gemeinsamen Jahren auf den Bühnen und über 20 Studioalben eine Bestandsaufnahme der erfolgreichen Bandgeschichte.

Dabei kann sich das Publikum auf die vier Musiker verlassen: Die Jungs sind endlich authentisch, ihre reife Kunst ist monumental und ihre Bühnenshows werden immer knackiger, je älter sie werden. Sie sind das, was besser bleibt. Sie sind immer für Dich da. Und gerade wegen ihrer Schrammen sind sie immer noch wie neu.

Ein Abend mit MAYBEBOP verspricht also auch und besonders dieses Mal beste Bühnenunterhaltung gepaart mit herausragender Musikalität! Das darf man sich nicht entgehen lassen!

Beginn des Konzertes ist um 18.00 Uhr.

Tickets zum Preis von 29,50€ sind erhältlich ab 20.08.2021 auf der Homepage der akzente:

https://www.akzente-music.de

Aufgrund der weiterhin schwierigen Lage für Veranstaltungen haben wir uns im Interesse unserer Besucherinnen und Besucher dazu entschieden, dass wir zur Veranstaltung ausschließlich 2G (Geimpft/Genesen) zulassen werden, sofern es zum Veranstaltungstermin noch Beschränkungen geben sollte. Ein negativer Test reicht ausdrücklich nicht.

Die 2G-Beschränkung gilt selbstverständlich nur für alle, für die zum Zeitpunkt der Veranstaltung eine Impfempfehlung der STIKO vorliegt. Der Zugang für alle übrigen orientiert sich an der dann gültigen Verordnung des Landes NRW.

Darüber hinaus werden wir bei dieser Veranstaltung den Vorverkauf ausschließlich online durchführen, da nur auf diesem Weg sichergestellt werden kann, dass die Rückverfolgbarkeit gewährleistet ist, sofern dies zum Veranstaltungstermin noch notwendig ist.

Wir alle hoffen natürlich, dass sich die Situation bis April 2022 weiter verbessert. Hierzu kann jeder einen Beitrag leisten - lassen Sie sich impfen - wir akzente sind es bereits!