Eine Schulpartnerschaft bietet den teilnehmenden Schülern, Lehrern und Schulen viele Vorteile. Dies haben Studien über die Auswirkungen europäischer Schulpartnerschaften deutlich nachgewiesen. Die Agnes-Wenke-Sekundarschule unterzeichnete jetzt eine Partnerschaftsvereinbarung mit der Hedwigsschule der Stadt Olesno.

Laut der Comenius-Studie steigern Schulpartnerschaften den Lernerfolg von teilnehmenden Schülerinnen und Schülern und schaffen in den Schulen eine bessere Lehr- und Lernumgebung. Natürlich motivieren sie dazu, Fremdsprachen zu erlernen und fördern das interkulturelle Verständnis.Diese nachgewiesenen positiven Aspekte einer Schulpartnerschaft möchte die AWS unbedingt für ihr System nutzen. Daher war eine nachhaltige Auftaktveranstaltung in Form eines ersten Besuchs in Polen von besonderer Bedeutung.

Interkultureller Austausch in Olesno



Das Kennenlernen als auch der interkulturelle Austausch standen in den beiden Tagen an erster Stelle. Gleich am ersten Tag konnten die AWS-SchülerInnen des siebten Jahrgangs in den Schulalltag der polnischen Jugendlichen der Hedwigsschule in Olesno eintauchen. Die mitreisenden Lehrerinnen, der Schulleiter, die Elternvertreter sowie ein Vertreter des Fördervereins Arnsberg-Olesno e.V. genossen gemeinsam mit dem Lehrpersonal der Hedwigsschule eine Schulrundführung. Für den Nachmittag hatten die polnischen Gasteltern gemeinsame Aktivitäten aller SchülerInnen geplant, während die Erwachsenen die Jasna Góra-Basilika besichtigten. Abends trafen sich alle wieder in der Hedwigsschule, um einen gemeinsamen Discoabend zu verbringen. „Ein rundum gelungener Besuch, geprägt von Herzlichkeit und Gastfreundlichkeit. Mich hat sehr beeindruckt, dass an der Partnerschule sehr viel Wert auf Kreativität gelegt wird. Das sieht man an den tollen Abschlussbildern der Entlassjahrgänge, an den Tänzen und Theateraufführungen. Dass die polnischen Schüler/innen dies auch im Alltag leben, zeigte sich an der Stimmung in der Schuldisco. Alle tanzten – auch unsere Schüler/innen und wir selbst“, so Birgit Towara, Lehrerin an der AWS.

Partnerschaftsvereinbarung unterzeichnet

Am zweiten Tag wurde, nach einem Stadtrundgang, bei einem Treffen mit dem Bürgermeister Sylwester Lewicki im Rathaus der Gmina Olesno die Partnerschaftsvereinbarung zwischen der Agnes-Wenke-Sekundarschule und der Hedwigsschule unterzeichnet. Der erste Austauschbesuch wurde mit einer Wanderung, Grillen, Besuch des Schwimmbads Oleska Laguna und einem gemeinsamen Abschlussabendessen abgerundet. „Ebenso wichtig wie die nachgewiesenen positiven Aspekte einer Schulpartnerschaft war meiner Meinung nach die Beteiligung aller schulischen Gruppen. Ich habe mich daher besonders darüber gefreut, dass wir es durch die Fördermittel des Ministeriums für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales des Landes Nordrhein-Westfalen „Europa bei uns zuhause“ ermöglichen konnten, mit Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern, Herrn Hahnwald als Vertreter des Fördervereins Arnsberg-Olesno e.V. und vier Elternvertreterinnen und –vertretern nach Olesno zu fahren.“ sagte Birgit Towara.

17 Ziele für nachhaltige Entwicklung

„Im Rahmen der Schulpartnerschaft der Agnes-Wenke-Schule in Arnsberg und der Hedwigschule in Olesno haben wir uns auf die gemeinsame Auseinandersetzung mit den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung ausgesprochen. Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung sind politische Zielsetzungen der Vereinten Nationen, welche weltweit der Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene dienen sollen. Ein Thema, das aktuell wie nie ist und zu einer aktiven Auseinandersetzung im Sinne einer europaweit und global zu entwickelnder, gemeinsamer Verantwortung einlädt. Die Eindrücke, die wir auf kultureller und schulischer Ebene mitnehmen konnten, waren sehr vielfältig und für die meisten Teilnehmer neu und hochinteressant. Schülerinnen und Schüler beider Schulen fanden sehr schnell zueinander. Die Kommunikation fand auf Deutsch oder Englisch statt. Schnell fiel auch ein Satz wie: „Best friends for ever“.“ Dieses Resümee zog Schulleiter Andreas Schauerte. Weitere Infos und Fotos finden Interessierte im Internet unter https://www.agnes-wenke-sekundarschule.de/.

Text: Thora Meißner