Der Vorsitzende der SPD Fraktion im Landtag Nordrhein-Westfalens MdL Thomas Kutschaty kommt am Dienstag, 1. September, 18.00 Uhr auf Einladung des SPD Stadtverbandes Arnsberg in die Dorfschänke Körner nach Bruchhausen.



Thomas Kutschaty wird vor den Kommunalwahlen am 13.09.2020 aufzeigen, welche Initiativen die SPD-Landtagsfraktion zur Unterstützung der Kommunen bereits auf den Weg gebracht hat. Stadtverbandsvorsitzender Tim Breuner: ‚Der Oppositionsführer im Landtag Nordrhein-Westfalens wird die Standpunkte der SPD z. B. zum Thema Altschuldenfonds für verschuldete Kommunen und die Nichtunterstützung durch die Landesregierung klar und deutlich ansprechen.‘ Frank Neuhaus, Vorsitzender des gastgebenden Ortsvereins Bruchhausen: „Thomas Kutschaty kommt schon zum zweiten Mal nach Bruchhausen, das Sauerland scheint ihm zu gefallen. Ich bin mir sicher, dass er auch zur Abschaffung der Anliegerbeiträge etwas sagen wird. Genau hierzu wird es in der nächsten Woche eine Landtagssitzung auf Antrag der SPD geben. Wir sind da ganz klar: Anliegerbeiträge gehören abgeschafft.“ Alle Interessierten sind eingeladen. Bei gutem Wetter findet die Veranstaltung auf dem Hof der Dorfschänke statt. Selbstverständlich werden alle erforderlichen Corona-Schutzmaßnahmen eingehalten.