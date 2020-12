Über das Wochenende gab es mit Stand Montag, 21. Dezember, 9 Uhr, kreisweit 105 Neuinfizierte und 104 Genesene. Die 7-Tages-Inzidenz beträgt 108,9 (Stand 21. Dezember, 0 Uhr).Damit sind es aktuell 408 Infizierte, 3.289 Genesene sowie 3.757 bestätigte Fälle. Stationär werden 40 Personen behandelt, neun intensivmedizinisch und davon wird eine Person beatmet.

Am 16. Dezember ist eine 73-jährige Frau aus Brilon verstorben und am 18. Dezember eine 98-jährige Frau aus Bestwig. Damit sind es 60 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Kreisweit sind ein Krankenhaus, zehn Pflegeeinrichtungen bzw. Einrichtungen der Eingliederungshilfe, fünf Kindergärten und elf Schulen betroffen.

Die Infizierten verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (66), Bestwig (57), Brilon (28), Eslohe (10), Hallenberg (6), Marsberg (52), Medebach (3), Meschede (83), Olsberg (12), Schmallenberg (57), Sundern (23) und Winterberg (11).