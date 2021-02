Am Dienstag, 23. Februar, 9 Uhr, vermeldet das Gesundheitsamt des Hochsauerlandkreises drei Neuinfizierte und 35 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 80,8 (Stand 23. Februar, 0 Uhr).

Damit sind es aktuell 314 Infizierte, 5.376 Genesene sowie 5.823 bestätigte Fälle. Stationär werden 42 Personen behandelt, sechs intensivmedizinisch und davon werden vier Personen beatmet.

Der Hochsauerlandkreis muss zwei weitere Todesfälle vermelden. Am 20. Februar sind ein 82-jähriger Mann aus Arnsberg und ein 82-jähriger Mann aus Meschede verstorben. Insgesamt sind es somit 133 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.