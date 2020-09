Ab dem 19. September 2020 nimmt der Nachtbus N3, der die Kommunen Arnsberg, Meschede, Bestwig und Olsberg bedient, den Betrieb wieder auf. Aufgrund der immer noch eingeschränkten Freizeitaktivitäten durch die Corona-Pandemie werden allerdings weniger Fahrten als bisher angeboten: Alle Fahrten ab 1 Uhr nachts verkehren bis auf weiteres nicht.

Somit startet die letzte Fahrt ab Olsberg, Bahnhof in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 0.15 Uhr und kommt um 1.14 Uhr in Freienohl, Markt an. Ab Arnsberg, Neumarkt beginnt die letzte Fahrt um 23.45 Uhr und endet um 1.14 Uhr in Olsberg, Bahnhof. Alle vorherigen Fahrten verkehren wie gewohnt. Der neue Fahrplan kann unter westfalenbus.de heruntergeladen werden.

Europäische Mobilitätswoche



Der Nachtbus N3, der von der Westfälischen Provinzial Versicherung unterstützt wird, verkehrt bereits seit über 20 Jahren auf der Ruhrachse und zwar immer in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Insgesamt können durch das Angebot Fahrgäste aus 19 Orten entlang der Strecke sicher nach einem schönen Abend wieder nach Hause gelangen. Ein besonderes Bonbon für Nachtbuskunden gibt es in der ersten Woche der Betriebswiederaufnahme: Vom 16.09-22.09 findet die Europäische Mobilitätswoche statt. In diesem Rahmen ist geplant, dass der Nachtbusaufschlag am 19.09.2020 entfällt.