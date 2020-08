Dortmund, 15.08.2020 – Acht Athleten des LAC Veltins Hochsauerland nutzten das zweite große Wettkampfangebot der LG Olympia Dortmund. Erfreulicherweise konnte diese Chance überwiegend erfolgreich genutzt werden.

Samstagmittag 12 Uhr startete das Meeting mit mehreren Disziplinen auf den verschiedenen Anlagen. Der Weitsprung der männlichen Jugend U18 mit Sven Hültenschmidt (TV Herdringen) war eine davon. Sven steigerte sich im Wettkampfverlauf auf 5,90m und belegte Platz 4. Noch nicht ganz zufrieden, aber der Anfang für Sprünge über 6 Meter und in den Bereich seiner Bestleistung ist gemacht. Kurze Zeit später konnte er über 100m in 11,93s unter Beweis stellen, dass seine Schnelligkeit definitiv im Bereich seines persönlichen Bestwertes (11,76s) rangiert.

Die LAC-Leistung des Tages

ist wohl Luca Grobbel (VfL Fleckenberg) gelungen. Über 800m der 14-/15-Jährigen stürmte Luca dank starker Konkurrenz zu 2:12,60s auf Platz 6 , womit er seine Bestzeit aus dem Winter um 7 Sekunden steigern konnte. Sein Bruder Toni Grobbel (VfL Fleckenberg) spurtete in der M12 das erste Mal die 75m-Distanz und wurde mit gestoppten 11,55s Zweiter. Ebenfalls Premiere, allerdings über 100m, war es für Carla Denz. In der Altersklasse W14 sprintete Sie in überzeugenden 13,87s auf Platz 7. Trainingspartnerin Lilly Rahmann (beide TV Herdringen) lief in der W15 nach 14,69s ins Ziel. Beide gingen wenig später im Weitsprung der weiblichen Jugend U16 an den Start. Sowohl Lilly als auch Carla erwischten einen guten Einstieg mit gültigen Sprüngen. 4,76m im ersten Versuch bedeuteten für Lilly ihre Tagesbestweite und Carla sprang in Durchgang 2 mit 4,66m ihren Tagesbestwert.

Besonderes Vorkommnis war, dass die meisten Springerinnen ihren Wettkampf nach 5 Sprüngen beendet haben. Unfreiwillig, da Starkregen in Folge von Gewitter zu einer Unterbrechung auf unbestimmte Zeit führte. Nach etwa zwei Stunden wurde der Weitsprung fortgesetzt, mit 3 von 13 Springerinnen, die Gebrauch von ihrem sechsten Versuch machten. Deutlich gravierendere Auswirkungen hatte die Regenpause auf den Hochsprung der MJU16 mit Jonas Dorenkamp (TV Neheim). Hier unterbrach man bereits nach der Anfangshöhe von 1,40m. Nach der Unterbrechung setzte lediglich noch ein Athlet von acht den Wettkampf fort.

Emma Schürmann nutzte zuvor die Chance über 100m schnell zu laufen. 13,28s stoppte die Uhr bei Zieleinlauf. Lediglich 5 Hundertstel über PB. Am Abend stieg Emma auch für die doppelte Distanz (200m) in den Startblock. Mit 27,98s konnte Sie nicht ganz an das 100m-Niveau anknüpfen. Schwester Paula Schürmann (beide TuS Oeventrop) startete zum Abschluss des Wettkampftages über die 1500m. Durch die Regenpause und weitere Verzögerungen fiel der Startschuss erst 20.30 Uhr. Das Endergebnis von 5:07,43 min war angesichts des unfreiwilligen stundenlangen Aufenthalts im Stadion in Ordnung, aber nicht das angestrebte Ziel unter 5 Minuten.