Tischtennisvereinsmeister des SV Holzen 2020: Jendrick Otto und Martina Müller

Zum Jahresauftakt kämpften 51 Tischtennisspieler und Tischtennisspielerinnen des SV Holzen um Pokale und Titel. 388 Spiele wurden an drei Tagen in 23 Klassen absolviert. Am Ende siegte bei den Herren Jendrick Otto und bei den Damen Martina Müller.

Erstmalig wurde ein gemeinsames Herren/Damen- und Jungen/Mädchen-Doppel ausgespielt. Louis Joseph, Devin Berch und Lilliana Fedele waren mit je drei Titeln die erfolgreichsten Aktiven. Louis Joseph siegte im Einzel bei den Jungen und den Schülern A und mit Devin Berch im Schüler A-Doppel. Devin Berch holte zwei Doppeltitel (Schüler A und Schüler B mit Leo Joseph) und siegte bei den Schülern B. Lilliana war erfolgreich im Schülerinnen B und C-Einzel und mit Paula Schulte im Schülerinnen B-Doppel. Abteilungsleiter Wulf Hauenschild zog am Ende ein positives Fazit: "Dass wir nur eine Woche nach den Stadtmeisterschaften eine solche Resonanz hatten, zeigt uns, wie erfolgreich in Holzen der Tischtennis im 20. Jahr des Bestehens der Tischtennisabteilung ist."