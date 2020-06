880 Oeventroper „1766er-Kasten mit Sonderflasche und Sonderglas“ sind ausverkauft

Nachlieferung der „1766er-Kasten mit Sonderflasche und Sonderglas“ ist in Arbeit



Da aufgrund der Corona Pandemie das diesjährige Schützenfest ausfallen muss, werden wohl viele Oeventroper Ihr kleines Schützenfest im eigenen Garten feiern, denn ganz ohne Schützenfest geht es in Oeventrop nicht.

Mit der wohl einmaligen und einzigartigen Aktion der Schützenbruderschaft St. Sebastianus Oeventrop 1766 e. V., „1766er-Kasten mit Sonderflasche und Sonderglas“, lieferten die Vorstandsmitglieder incl. dem amtierenden Königspaar Stefan Frimmel und Sandra Jürgen am Samstag den größten Teil der über 500 Vorbestellungen (im Rahmen des behördlich erlaubten) aus.

Bereits die Vorbestellungen übertrafen die Erwartungen der Bruderschaft. Beim Verkauf in den Ortsteilen, wurden die Erwartungen nochmals übertroffen, sodass bereits gegen 12:00 Uhr, keine zusätzlichen Kisten ohne Vorbestellung verkauft werden konnte.

Mit 3 "Treckergespannen", die mit Kästen beladen, Handglocken-Geläut (wie früher beim Milchmann ... :-) und natürlich Blasmusik, versorgte jedes Gespann für sich die Ortsteile Oeventrop, Glösingen und Dinschede. Der Vorstand bedankt sich für die überwältigende und positive Resonanz der Oeventroper Bevölkerung. Gleich am Samstagmorgen orderte Kassiere Martin Brüggemann noch 200 Kisten nach, wovon vorerst nur 80 angeliefert wurden, damit zumindest alle Vorbestellungen ausgeliefert werden konnten.

Zeitgleich startete auch der Verkauf der „1766er-Kasten mit Sonderflasche und Sonderglas“ an der Schützenhalle, der allerdings Mangels Bierkisten vorzeitig beendet werden musste. Die Bruderschaft wird alles geben, damit am Dienstag, 30.06. der Verkauf an der Schützenhalle 18:00 - 20:00 Uhr fortgesetzt werden kann. Die weiteren Verkaufstermine an der Halle sind am Donnerstag, 02.07, 18:00 - 20:00 Uhr und Samstag, 04.07., 10:00 - 12:00 Uhr.