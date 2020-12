Die Adolf-Sauerschule hat eine Spende über 888,88 Euro an den Mitmachzirkus Manegentraum übergeben.

„Ich bin sprachlos! Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll!“ waren die Worte von Ann-Katrin Bichlmaier, als sie gestern ahnungslos zur Adolf-Sauer-Schule nach Arnsberg eingeladen wurde. Die Schüler der Sauerschule haben im Unterricht die Adventszeit vorbereitet und Mottowochen erarbeitet. Motto eins lautete: Ich bin mir wichtig! Ich gehe sorgsam mit mir um! In der 2. Mottowoche achte ich ganz besonders auf andere und in der 3. Woche auf die Umwelt.

Von der Idee angesteckt rief der Förderverein der Sauerschule dazu auf, eine Spende für die Zirkusfamilie Bichlmaier abzugeben, die mit ihrem Mitmachzirkus Manegentraum bereits zweimal eine gelungene Zirkuswoche mit der Schule veranstaltet hat. Die Coronapandemie trifft Künstler schwer.

Keine Einnahmen in diesem Jahr

Auch Familie Bichlmaier ist betroffen und hatte in diesem Jahr keine Einnahmen. Der Saisonstart im März fiel Corona zum Opfer und bis zum Saisonende im Oktober mussten alle gebuchten Projekte ausfallen. Hier wollte die Schule helfen und motivieren, weiter zu kämpfen und durchzuhalten. So wurde dem Zirkus Manegentraum eine stolze Summe von 888,88 Euro übergeben. Einen Applaus gab es von Kindern, die hinter der Fensterscheibe die Übergabe verfolgten. Denn auch hier konnte die Übergabe coronabedingt nur draußen auf Abstand und ohne Beteiligung der Kinder stattfinden. Die Schule dankt allen Spendern und dem Förderverein, der die Summe aufgerundet hat. [spreizung]#?[/spreizung]Foto: Adolf-Sauer-Schule