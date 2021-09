Am 19.September fand für Frühaufsteher der SGV-Abt. Arnsberg eine Vogelbeobachtung in den Ruhrauen unterhalb der Spanplattenfabrik statt. Monika Baule, Fachfrau auf diesem Gebiet, konnte mit ihrem fundierten Wissen 7Teilnehmern einen tollen Einblick in die Vogelwelt bieten. Ob es das Trillern der Zwergtaucher war ,der Ruf der Wacholderdrossel , Monika Baule konnte sofort den Standort ausmachen und die Teilnehmer darauf hinweisen ihr Fernglas zu nutzen. Auf den angespülten Steininseln waren Gebirgsstelzen mit ihrer unterseitig gelben Färbung gut zu erkennen, Bachstelzen, Rotkehlchen, Rabenkrähen, Grünspecht , Graureiher, Kormoran - der nur von Weitem schwarz aussieht, aber ein schillerndes Federkleid besitzt- konnten beobachtet werden. Auch ei n Eisvogel flog eilig an den Beobachtern vorbei. Der frühe Vogel...... hat sich für den Zuschauer als lohnenden Entdeckungsmorgen herausgestellt.

Text und Bilder: Elvira Eberhard