SGV und INO arbeiten an Mammutbank

Wo ist der Platz der INO/SGV-Mammutbank? Welcher Blick eröffnet sich? Wer Antworten auf diese Fragen haben möchte, hilft gleichzeitig, dass der Trampelpfad dorthin nicht wieder zuwächst.



Den Weg zur geplanten XXL-Bank haben fleißige Helfer des SGV und der Initiative Oeventrop (INO) freigeschnitten. Die Bank ist in Arbeit, das Lärchenholz lässt im Moment aber noch auf sich warten. "Spaziergänger helfen also, indem sie dem provisorischen Hinweisschild am Zaun `Haarscheid´ unterhalb des `Neuen Klosters´ folgen", erklärt Eva Schönert (INO). "Ganz nebenbei kann man sich jetzt schon von der tollen Lage und dem herrlichen Blick auf Oeventrop überzeugen – zunächst erst mal nur im Stehen."