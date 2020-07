Siepenfest – das steht für Sommer, Sonne, Sonnenschein; für gute Laune, gemütliche Atmosphäre; für Heißes vom Grill und Kaltes vom Fass! Doch in diesem Jahr, macht uns auch hier das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung. In diesem Jahr steht das Siepenfest vor allem für eins: Improvisation. Denn natürlich liegt es uns in Glösingen am Herzen, auch in diesem Sommer wieder für all unsere Kompaniemitglieder, für ihre Freunde, Verwandten und Bekannten präsent zu sein, und ein Stück Beständigkeit zu bieten. Doch wie schafft man das in Zeiten, in denen Social Distancing das oberste Gebot ist? Mit unserem einzigartigen „Sommerfest@home20,20€“-Paket: Wir möchten euch das bestmögliche Siepenfeeling für zu Hause präsentieren!

Für 20,20€ sorgen wir für euer leibliches Wohl ganz im Stil des Siepenfestes: 5 Glösinger Siepenwürstchen (zum selber Grillen!) und 5 Siepenschnäpse im praktischen Paket mit einer exklusiven Glösinger Grillschürze und einer Glösinger Grillzange, sowie einem Feuerzeug und Flaschenöffner.

Sichert euch das Paket ganz einfach per Vorbestellung bei unserem stellvertretenden Geschäftsführer Marvin Eichler (WhatsApp an 01575 4355994 oder Mail an marv.eichler@gmail.com) und ihr könnt es am „Sommerfestsamstag“, den 25.07.2020 zwischen 11 Uhr und 14 Uhr direkt auf dem Festplatz im Siepen abholen*.

Unter allen Vorbestellenden verlosen wir außerdem ein kaltes 10L Fass Warsteiner, welches wir noch am selben Abend zur/zum glücklichen Gewinner/in liefern! Und wer sein Paket im Siepen abholt kann zusätzlich gegen eine kleine Gebühr an unserem Tippspiel teilnehmen, bei welchem wir sogar ein 50L Fass Warsteiner verlosen.

Doch nicht nur die Erwachsenen sollen auf ihre Kosten kommen. Auch für kleine Glösingerinnen und Glösinger bringen wir das Sommerfest nach Hause, und zwar mit dem aller ersten Online-Schoklamei! Eltern können ihre Kinder bis 14 Jahre einfach und kostenlos per WhatsApp unter dem Stichwort „SCHOKLAMEI“ und dem Namen ihres Kindes bei Marvin Eichler anmelden**. Die Schoklameikarten gibt es dann als Foto zugesendet, und die Ziehung erfolgt per Video, welches via WhatsApp oder über unsere Internetseite abgerufen werden kann. Am „Sommerfestsonntag“, den 26.07.2020 können die Preise zwischen 14 Uhr und 15 Uhr auf unserem Festplatz im Siepen abgeholt* werden.

Der Vorverkauf, und die Anmeldung zum Online-Schoklamei enden am Donnerstag, den 23.07.2020 um 18:00 Uhr!

Wir freuen uns über das Interesse, und wünschen allen Glösingerinnen und Glösingern, allen Freunden, Verwandten und Bekannten einen schönen Sommer. Bleibt gesund! Auf, dass wir uns alle bald wiedersehen können.

* Bei der Abholung sind die aktuell geltenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.

** Alle personenbezogenen Daten werden nach dem Ende der Aktion sofort gelöscht.