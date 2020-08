Rupert Schulte mit dem Bundesverdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Landrat Dr. Karl Schneider übergab die Auszeichnung im Auftrag von Bundespräsident Walter Steinmeier vergangene Woche an den Hüstener.

"Rupert Schulte hat aufgrund seines Engagements im kulturellen und kommunalen Bereich auszeichnungswürdige Verdienste erworben", so der Landrat in seiner Rede. Bereits seit Anfang der 70-er Jahre ist Rupert Schulte Mitglied im Heimatkreis Hüsten, der sich der Pflege und Förderung von Tradition und Heimatverbundenheit verschrieben hat. "Ausgeprägt ist sein Engagement bei der Erstellung des jährlichen Hüstener Veranstaltungskalenders", so der Landrat. Darüber hinaus wirke Rupert Schulte bei der Organisation des Maikranzfestes, des Schnadegangs sowie des Schweigemarsches zum Volkstrauertag mit. Seit 2018 ist Rupert Schulte zweiter Vorsitzender des Heimatkreises.

Mitbegründer des Käsemarktes



Ebenfalls seit Anfang der 70-er Jahre ist der gelernte Friseurmeister und heutige Immobilienmakler aktives Mitglied im Verkehrs- und Gewerbeverein Hüsten (VGH), seit 2016 als Geschäftsführer. Rupert Schulte ist Mitgründer des "Internationalen Hüstener Käsemarktes" und einer der beiden federführenden Organisatoren der Veranstaltung.

Politisches Engagement



Darüber hinaus engagiert sich Schulte seit zwanzig Jahren in der Kommunalpolitik. Er ist seit 1983 CDU-Mitglied und hat sich in verschiedenen Positionen der Vorstandsarbeit eingebracht: als Geschäftsführer, stellvertretender Vorsitzender und von 2003 bis 2017 als Vorsitzender des Ortsvereins Hüsten. Rupert Schulte ist Mitglied im Vorstand des CDU-Kreisverbandes Hochsauerland und seit 1999 als sachkundiger Bürger im Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt der Stadt Arnsberg sowie dem Bezirksausschuss Hüsten. Zudem hat er sich für zwei Wahlperioden (2008 - 2018) als engagierter Schöffe am Schöffengericht des Amtsgerichts Arnsberg eingebracht. "Ich weiß, wie du dich engagierst, und du tust das sehr uneigennützig", schloss der Landrat.

"Er ist sehr hartnäckig und lässt nicht locker"

Auch Bürgermeister Ralf Paul Bittner gratulierte zu der Auszeichnung. "Wir haben in Arnsberg viele, die sich ehrenamtlich engagieren. "Du bist ein gutes Beispiel dafür, was man damit erreichen kann", so Bittner. "Wir haben immer erfolgreich gestritten", verwies er auf die Tätigkeiten Schultes in den politischen Gremien. "Er ist sehr hartnäckig und lässt nicht locker, wenn ihm etwas wichtig ist, und er hat nie den einfachen Weg gewählt."

Dank in "alternativer Währung"



Auch der der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Peter Blume freute sich über die besondere Würdigung und gratulierte herzlich: "Rupert ist schon mal etwas sperrig, aber meistens erfolgreich", lobte er das ehrenamtliche Engagement des Hüsteners. Dieses sei in einer Zeit, in der die Perforation der Gesellschaft drohe, von ganz besonderer Bedeutung. Bezahlt werde das ehrenamtliche Engagement in einer alternativen Währung, beispielsweise mit Anerkennung und Respekt. Blume wünschte Schulte möglichst viel von dieser alternativen Währung.

"Man wird nicht dümmer, wenn man sich ehrenamtlich engagiert"

Und Rupert Schulte selbst? Er bedankte sich bei den zahlreichen Gästen und konstatierte: "Man wird ganz schön alt, wenn man so gewürdigt wird." In seiner Rede blickte Schulte zurück auf die Anfänge und verschiedene Stationen seiner ehrenamtlichen Tätigkeit. Dabei habe er auch viel gelernt. "Man wird nicht dümmer, wenn man sich ehrenamtlich engagiert", schloss Schulte.