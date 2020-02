Der Prüfungsausschuss der Innung Metall Brilon/Meschede beglückwünschte nun acht neue Gesellen zu ihrer bestandenen Gesellenprüfung im Metallbauer-Handwerk in der Fachrichtung Konstruktionstechnik.

„Nach der Legung des Grundsteins für Ihre Zukunft hört das Lernen jedoch nicht auf. Vernachlässigen Sie Ihre Weiterbildung nicht. Sie sind der Garant, den stetig wachsenden Anforderungen, gewachsen zu sein“, sagte der Prüfungsausschussvorsitzende Oliver Albon aus Arnsberg. Als Prüfungsbester wurde Florian Frewel aus Schmallenberg, der im Betrieb Bauschlosserei Schulte GmbH & Co. KG, Eslohe, lernte, ausgezeichnet.

Prüfung bestanden



Den Gesellenbrief bekamen (in Klammern der Ausbildungsbetrieb):Marc Henning Hein (Handwerkskammer Südwestfalen, Arnsberg), Philip Klaar (HST Systemtechnik GmbH & Co. KG, Meschede), Leon Schnöde (Norbert Sapp Stahl- u. Anlagenbau GmbH, Bremke), Jan Schwarz (Bauschlosserei Hillebrand GmbH & Co. KG, Olsberg), Daniel Stöber (Essfeld GmbH, Olsberg) und Jasmin Tabakovic (AT-Boretec, Inh. Andreas Tigges, Schmallenberg)