Bislang unbekannte Täter schlugen am Sonntag (26. Dezember 2021) gegen 10.30 Uhr die hintere, linke Seitenscheibe eines silberfarbenen Skoda Fabia ein, der an der Straße Föhrenbacheck in Schneppenbaum abgestellt war. Sie entwendeten einen schwarzen E-Scooter der Marke KSR Group mit dem Versicherungskennzeichen 151 WZX aus dem Wagen. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040.

