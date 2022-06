Am kommenden Sonntag, 26. Juni um 11 Uhr findet in der Louisendorfer Elisabeth-Kirche die Ausstellungseröffnung des Pfälzerbundes am Niederrhein statt. Jeden Sonntag von 11 bis 16 Uhr bis zum 7. August kann man die Pfälzer Motive bei freiem Eintritt besichtigen.

Louisendorf feiert sein 200-jähriges Bestehen mit zweijähriger coronabedingter Verspätung im September. „Do derf de Pälzerbund net fähle“, sagt die Vorsitzende Marcella Weber. Im Rahmen des Louisendorfer Jubiläums zeigt der Pfälzerbund vom 26. Juni bis zum 7. August in der Elisabeth-Kirche in Louisendorf die Ausstellung „Luft- und andere Bilder aus den drei Pfälzerdörfern“ der Gocher Fotografin Elke Nagelschmitz.

Der Pfälzerbund am Niederrhein ist der Zusammenschluss der Nachfahren der Pfälzer Siedler, die sich ab 1741 am Niederrhein niederließen. Zunächst wurde Pfalzdorf gegründet, 1820 dann Louisendorf und 1832 Neulouisendorf. 1955 befanden die Pfälzer am Niederrhein, dass man den Treffen mit der Heimat und den Tochtersiedlungen einen Vereinsrahmen geben sollte. Seither ist der Pfälzerbund in Sachen Geschichts- und Ahnenforschung und dem Erhalt der Mundart sowie des Brauchtums unterwegs. Die Forschungsergebnisse wurden in zahlreichen Publikationen festgehalten. Zu den Jubiläen der drei Pfälzerdörfer wurden jeweils die Festschriften herausgegeben. Der Pfälzerbund führt in Louisendorf das Jakob-Imig-Archiv, hält Vorträge und macht Dorfführungen. Jeden ersten Sonntag im Monat sind Gäste herzlich willkommen. Und natürlich wird auch der Kontakt zur Heimat und den Tochtersiedlungen gehalten.

Die Durchführung von Ausstellungen hat beim Pfälzerbund mittlerweile eine gewisse Tradition. Neben der Darstellung der Kriegsgeschehnisse in den Pfälzerdörfern und der Beschreibung der Gocher Heide „Bevor die Pfälzer kamen“, wurden auch schon die Bauernhöfe der Dörfer „Frieher un Heit“ gezeigt.

Jetzt also folgt die Ausstellung „Luft- und andere Bilder aus den drei Pfälzerdörfern“. Elke Nagelschmitz, Jahrgang 1971, Erzieherin im Kindergarten Zipfelmütze in Pfalzdorf, hat 2004 das Filmen und die Fotografie für sich entdeckt. Seither gilt das große Interesse der Gocherin dem Fotografieren von Landschaften, Menschen, Tieren und der Natur. Aus ihrem großen Repertoire an Fotografien hat der Pfälzerbund 25 Motive ausgesucht, die in der Elisabethkirche ausgestellt werden. Dabei wurde insbesondere Wert auf ungewöhnliche Blickwinkel auf die für die Pfälzer so wichtigen Zeugnisse der Pfälzer Geschichte gelegt. Im Vorraum der Kirche werden 19 Fotos auf Stellwänden gezeigt. Unterhalb der vier Fenster in der Kirche werden Bilder jeweils mit einer Breite von 1,20 Meter, hinter dem Altar zwei Motive mit einer Größe von einem Meter präsentiert.

Die Ausstellung wird am 26. Juni um 11 Uhr in der Elisabeth-Kirche mit vielen Gästen eröffnet. Der Empfang wird im Obergeschoss der Kirche durchgeführt. Jeweils an den Sonntagen in der Zeit von 11 bis 16 Uhr ist die Ausstellung bis zum 7. August geöffnet. Der Eintritt ist frei, Spenden sind herzlich willkommen. Wer möchte, kann die ausgestellten Bilder käuflich erwerben.

Verein für Heimatpflege Louisendorf e.V. https://louisendorf.de/

Pfälzerbund am Niederrhein e.V. http://www.pfaelzerbund.de/Pfalzerbund/Willkommen.html