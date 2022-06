Offene Gärten im Kleverland: Gärten im „Alten Pflegerdorf“

Samstag 25.6. und Sonntag 26.6. 22, jeweils von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Die Horionstraße durchläuft das „Alte Pflegerdorf“ in Bedburg-Hau, eine intakte und denkmalgeschützte Jugendstilsiedlung aus dem Jahre 1912. Die Nutzgärten dienten anfänglich dem Gemüseanbau und der Kleintierhaltung. In den vergangenen Jahrzehnten sind diese mit viel Kreativität in naturnahe Gartenparadiese verwandelt worden. Diese spiegeln die Leidenschaften ihrer Eigentümer – imkern, töpfern, filzen, malen und zeichnen - wieder. Insgesamt können 4 Gärten besichtigt werden.

Eintritt 3 Euro, gilt für alle 4 Gärten zusammen.