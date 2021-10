50 Jahre Imagine

Imagine there's no heaven Stell dir vor, es gäbe kein Himmelreich.

It's easy if you try Komm – es ist gar nicht so schwer.

No hell below us Es gäbe keine Hölle unter uns und

Above us only sky über uns wäre einfach nur - der Himmel.

Imagine all the people Stell dir all die Menschen vor,

Living for today die nur im hier und jetzt leben.

I...

Imagine there's no countries Stell dir vor, es gäbe keine Landesgrenzen.

It isn't hard to do Komm – es ist gar nicht so schwer.

Nothing to kill or die for Es gäbe nichts, wofür jemand töten

And no religion too oder sterben muss und auch keine Religionen.

Imagine all the people Stell dir all die Völker vor,

Living life in peace die in Frieden miteinander leben würden.

You...

You may say I'm a dreamer Vielleicht nennst du mich einen Träumer,

But I'm not the only one aber - ich bin nicht der Einzige.

I hope someday you'll join us Ich hoffe, dass du eines Tages dazugehören wirst

And the world will be as one und die Welt eins sein wird.

Imagine no possessions Stell dir vor, es gäbe keine Besitztümer.

I wonder if you can Ich bin gespannt ob du das kannst?

No need for greed or hunger Es gäbe keine Habgier und keinen Hunger

A brotherhood of man und alle Menschen wären wie Brüder.

Imagine all the people Stell dir all die Völker vor,

Sharing all the world die sich diese Welt teilen.

You...

You may say I'm a dreamer Vielleicht nennst du mich einen Träumer

But I'm not the only one aber - ich bin nicht der Einzige.

I hope someday you'll join us Ich hoffe, dass du eines Tages dazugehören wirst

And the world will live as one und die Welt eins sein wird.