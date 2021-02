7-Tage-Inzidenz Bedburg-Hau Kreis Kleve im Vergleich

Die Grafik zeigt die 7-Tage-Inzidenz von Bedburg-Hau und vom Kreis Kleve im Zeitraum 1. Okt. 2020 bis 28. Feb. 2021. Es fällt auf, dass die Verläufe sehr unterschiedlich sind. Bedburg-Hau erreichte den Höchststand am 22. Dez. mit 223, der Kreis Kleve bereits am 7. Nov. mit 136. Am 1. Okt. lag Bedburg-Hau bei einer Inzidenz Null und erreichte die Null für nur einen Tag am 14. Feb. Der Kreis Kleve startete am 1. Okt. mit einer Inzidenz von 11,5. Während der vergangenen 5 Monate lag der Kreis Kleve immer über 60, unterschritten nur am 16. Feb. mit 57,6 und 17. Feb. mit 59,8.

Seit 14 Tagen steigen die Werte wieder. Bedburg-Hau und der Kreis Kleve liegen am 28. Feb. Kopf an Kopf bei 76.