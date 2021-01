Bedburg-Hau lag bei den 7-Tage-Inzidenzen einige Tage über 200

Schaut man sich die 7-Tage-Inzidenzen Kreis Kleve/Bedburg-Hau im Verlauf der letzten vier Monaten an, ist festzustellen, dass Bedburg-Hau meistens weit über den Werten des Kreis Kleve lag, selbst heute noch. Um die Weihnachtstage herum lag Bedburg-Hau über 200, am 22. Dezember bei 223. Den Höchstwert im Kreis Kleve gab es am 7. November mit 136. Auch heute am 31. Januar liegt Bedburg-Hau mit 92 vor dem Kreis Kleve mit 75.

Warum Bedburg-Hau ausgerechnet um die Weihnachtstage Höchstwerte erreichte, darüber kann man nur spekulieren. Bei den gemeldeten Indexfällen muss man den Tag der Ansteckung, ein bis zwei Wochen vorverlegen. In diesen Wochen vor den Weihnachtstagen gab es einen regen Betrieb im Gemeindezentrum und wir wissen, dass auch viele Auswärtige bei uns einkaufen. Auch bei größter Vorsicht und höchsten Hygienemaßnahmen ist, wo viele Menschen sich bewegen eine Ansteckung nicht ganz auszuschließen.

Das Kreisgesundheitsamt teilte heute mit:

Am heutigen Sonntag, 31. Januar 2021, liegen dem Kreisgesundheitsamt zur Mittagszeit insgesamt 5.884 labordiagnostisch bestätigte Corona-Infektionen seit Beginn der Corona-Pandemie vor. Das sind 58 mehr als am Freitag.

Von den 5.884 Indexfällen sind 272 in Bedburg-Hau, 720 in Emmerich am Rhein, 775 in Geldern, 600 in Goch, 176 in Issum, 215 in Kalkar, 186 in Kerken, 512 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 904 in Kleve, 214 in Kranenburg, 470 in Rees, 90 in Rheurdt, 299 in Straelen, 91 in Uedem, 117 in Wachtendonk und 243 in Weeze.

Von den insgesamt 5.884 bestätigten Corona-Fällen gelten 5.458 als genesen; 117 Personen sind verstorben. Im Kreisgebiet befinden sich aktuell 33 Personen im Krankenhaus. Aktuell befinden sich insgesamt 1.127 Personen in häuslicher Quarantäne.

Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 75,2