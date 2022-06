Bedburg-Hau: Trinkwasserspender im Gemeindezentrum

In südlichen Ländern gehören Trinkwasserspender zum Stadtbild. Mal eben einen Schluck, eine Handvoll Wasser ins Gesicht, über den Kopf, Nacken und Arme und schon geht es einem besser um der Hitze zu trotzen. Angesichts des Klimawandels sieht man die Wasserspender zunehmend in unseren Städten, so auch jetzt in Bedburg-Hau. Noch ist der Spenden hinter einem Absperrzaun verborgen. Die Inbetriebnahme wird in den nächsten Tagen erfolgen. Der Wasserspender steht im Gemeindezentrum vor der Apotheke.

Vor drei Jahren hatten die Grünen in Bedburg-Hau den Antrag gestellt. Die Stadtwerke Kleve übernahmen die Kosten und stellten ihn vor einer Woche auf.