Ernst Bleß geht – Ärzte kommen – 10 Wohneinheiten sollen gebaut werden

Bereits Anfang des Jahres wurde bekannt, dass Ernst Bleß seine Praxis für Physiotherapie und Podologie am Hallenbad BedburgerNass im Laufe des Jahres schließen wird. Jetzt, am 31. August, nach 42 Jahren, wird es so weit sein. Doch er geht nicht so ganz. Auf der Alten Bahn wird er ab 6. September „im Kleinen“ weitermachen.

In den letzten Monaten wurde bekannt, dass die Praxis Bleß zu einer Gemeinschaftspraxis für zwei Ärzte aus Kleve umgebaut werden soll. Eine gute Nachricht für das Gemeindezentrum für die Bürger*innen in Bedburg-Hau.

In den letzten Wochen wurde dann auch bekannt, dass neben dem Praxisgebäude ein Mehrfamilienhaus mit 10 Sozialwohnungen gebaut werden soll. Über den genauen Stand der Planung ist zurzeit jedoch noch nichts bekannt.