Jahreszeiten Wandel (GvM)

Immer klar genannt

„Im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt“

„Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus“

„Alle Vögel sind schon da …

Frühling will schon einmaschieren“

Die Felder im Februar bestellt

Bäume im März Knospen erhellt

Vögel nicht mehr ziehen

Viele hier geblieben

Was immer fest geschrieben

Jahreszeiten sich verschieben

Und der Winter fällt gar aus

Ostern eher auf Weihnachten fällt

Der Februar knospet und erhellt

Es zwitschert summt und brummt

Lang ist es her

Der Winter ist verstummt

"Frühling lässt sein blaues Band"

Bereits im Februar übers Land