Kondensstreifenfrei

Endloses Blau am Himmel

Ohne Kondensstreifen-Gewimmel

Ein Zeichen in der Zeit der Not

Nicht das, was uns Mörike anbot

„Frühling lässt sein blaues Band“

Auch nicht der Himmel von Immanuel Kant

Und Arthur Schopenhauer schrieb:

„Ich sah Dir nach in Deinen blauen Himmel

Im blauen Himmel dort verschwand Dein Flug“

Ohne Flug, das ist kein Trug

Endloses Blau am Himmel

Nur der Vogel-Flug

Ohne Kondensstreifen-Gewimmel