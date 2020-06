Peter sagt Danke

Nach einem Facebook-Aufruf kamen am Samstag spontan rund 450 Motorrad-Biker nach Hasselt. Aus dem ganzen Umland waren sie gekommen, ja sogar aus den Niederlanden. Sie trafen sich vor dem Haus von Peter auf der Kalkarer Straße um Peter noch einmal eine Runde mit einem Motorrad zu ermöglichen.

Mehr oder weniger spontan und wie mir ein Teilnehmer sagte - ein großes Lob an die Ordnungsbehörden, dem Ordnungsamt der Gemeinde und an die Polizei die dies ermöglichten.