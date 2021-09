POL-KLE: Pressemitteilung der Verkehrswacht Kreis Kleve e.V. und der Kreispolizeibehörde Kleve: Schulwegaktion "Sicher zur Schule". Alle Schulanfänger im Kreis erhalten kostenlos Medien zum Schulwegtraining.

Zur Aktion "Sicher zur Schule" gibt die Verkehrswacht Kreis Kleve e.V. coronabedingt die Materialien in diesem Jahr an die Grundschulen (nicht an die Kindergärten) aus.

Im Rahmen der jährlichen Treffen des Kreisschulamtes, der Kreispolizeibehörde, der schulfachlichen Berater und der Verkehrswacht wurde beschlossen, für die Verteilung der Materialien der Verkehrswacht zu Schulbeginn die Wege des Kreises zu nutzen.

Als erste Grundschule erhielt nun die Marienwassergrundschule in Weeze von der Verkehrswacht die Übungshefte, die in nun in der Verkehrserziehung im Unterricht genutzt werden. Die stellvertretende Schulleiterin, Frau Julia Erkens und Polizeihauptkommissar Ulrich Drop vom Bezirksdienst der Polizei in Weeze freuten sich über diese zusätzliche Möglichkeit, den Schülern und Eltern mit zusätzlichen Medien den Schulweg sicherer zu machen.

Besonders wichtig wäre ihnen hierbei insbesondere, dass auf das Elterntaxi weitestgehend verzichtet wird und mehr Kinder zu Fuß zur Schule kommen, da das tägliche Verkehrsaufkommen eine weitere Gefahrenquelle für alle Schüler ist.

In den nächsten Tagen und Wochen werden den Grundschulen des Kreises nun insgesamt je 3.000 Übungshefte für Schüler und Begleithefte für Eltern übersandt, die hoffentlich dazu beitragen, den Kindern und Eltern auf dem Schulweg mehr Sicherheit zu geben und für die Gefahren zu sensibilisieren.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/