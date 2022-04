Bedburg-Hau: Baumschutzsatzung… bedeutend anders!

Seit mehr als 30 Jahren bemühen sich die Grünen in Bedburg-Hau eine Baumschutzsatzung auf den Weg zu bringen. In der letzten Ratssitzung (5. April) war es mal wieder so weit und die Gemeindeverwaltung legte einen positiven Beschlussvorschlag vor. Zum Geltungsbereich soll noch überprüft werden, wie die Gestaltungshoheit von Eigentümern in ihren privaten Gärten erhalten bleiben kann, aber gleichzeitig Bäume auf privaten Flächen unter die Baumschutzsatzung fallen, die im Zuge der Erschließung eines neuen Baugebietes gefällt werden müssen und künftig zu ersetzen sind. … In der Baumschutzsatzung sollen auch Obstbäume berücksichtigt werden, da sie insbesondere der Artenvielfalt und dem Schutz insbesondere von Insekten und Vögeln dienlich sind.

Obwohl diese Prüfung noch nicht abgeschlossen machten CDU und SPD, getreu dem Gemeindeslogan „Bedburg-Hau… bedeutend anders!“, wie in den Jahren zuvor, einen Strich durch die Baumschutz-Rechnung und wollen eine „Baumschutzsatzung… bedeutend anders!“

Die Bäume, die auf Privatgrundstücken stehen, sollen nach Auffassung von CDU/SPD nicht unter die Baumschutzsatzung fallen, sondern nur die gemeindeeigenen Bäume. Das hört sich so an, als ob die Gemeinde Bedburg-Hau in der Vergangenheit kein Interesse daran gehabt hätte ihre eigenen Bäume zu schützen und es deshalb eine Baumschutzsatzung geben müsse. Auch befürchte man, dass bevor die Satzung in Kraft tritt, die Privateigentümer vorsorglich ihre Bäume fällen. Ein derartiges Baum- Massaker hat es jedoch bei Einführung einer Baumschutzsatzung noch nirgends gegeben.

Voraussichtlich wird es nun eine Baumschutzsatzung geben, die der "Insektenfreundlichen Gemeinde Bedburg-Hau" nicht gerecht wird, eine Baumschutzsatzung… bedeutend anders!