Bedburg-Hau: Grüne 63,51 Prozent :-)

Als am Wahlabend um 19:28 Uhr das Wahlergebnis vom Wahlbezirk 4 Grundschule Schneppenbaum vom Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) online ging, mit dem Ergebnis Grüne 63,51 %, CDU 27,19 %, SPD 2,25 %, FDP 7,02 %, unglaubliches Staunen auf der Grünen-Wahlparty. Immer mal hin und her geschaltet, auch die grafische Karte zeigte mitten im Schwarzen einen Grünen Fleck. Kein Zweifel, und auch kein Zweifel daran, dass das KRZN falsche Zahlen veröffentlicht. Besonders freute sich Alfred Derks, der in dem Wahlbezirk angetreten war und damit ein Direktmandat gewonnen hatte.

Doch die Freude dauerte nur einige Minuten. Die Wahlpräsentation war zwar immer noch online, doch die Ergebnisse waren alle auf Null gestellt. Eine halbe Stunde später wurde es zur Gewissheit: Grüne 23,89 %.

Kleiner Trost: Alfred Derks konnte das Grünenergebnis um 8,47 % verbessern.