Grüner Antrag zur Digitalisierung

Schon seit 20 Jahren werden alle Plenardebatten des deutschen Bundestages als Livestream übertragen. Die Ratsfraktion von Bündnis90/ Die Grünen ist davon überzeugt, dass in Zukunft auch die Bürger*innen von Bedburg-Hau das Angebot erhalten sollen, die Sitzungen des Gemeinderates online live verfolgen zu können.

Die Gemeindepolitik hat erheblichen Einfluss auf die Lebensumstände vor Ort. "Transparenz in der Politik gehört schon immer zu den wichtigsten Anliegen unserer Partei", stellt Fraktionsvorsitzender Heinz Seitz fest. Ein entsprechender Antrag wurde in den letzten Tagen gestellt. Demnach soll dauerhaft für die Ratssitzungen ein Livestream geschaffen werden, der über die Internetseite der Gemeinde Bedburg-Hau zu erreichen ist. Dies wäre auch ein weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung. Gleichzeitig spricht man sicher auch mehr junge Menschen auf diesem Weg für politische Themen an.

Die Besucherzahlen bei Gemeinderatssitzungen sind im Allgemeinen nicht sehr hoch. Das liegt sicher auch an den Terminen. In Bedburg-Hau finden sie meistens donnerstags um 17 Uhr statt. Sich die Ratssitzungen zeitversetzt ansehen zu können, wäre sicher noch ein weiterer Pluspunkt.