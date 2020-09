Bürgermeister Stephan Reinders Bedburg-Hau

Herzliche Glückwünsche von der Lokalkompass-Community-Bedburg-Hau an unseren neu gewählten Bürgermeister Stephan Reinders.

Auch einen herzlichen Glückwunsch an Ursula Pitzner, die als Seiteneinsteigerin ein hervorragendes Ergebnis erzielte.

Der Wahlabend im Ratssaal begann spannend. Beim ersten ausgezählten Wahlbezirk (8) lag Ursula Pitzner mit 62,5 Prozent klar vorne und auch den Wahlbezirk 3 gewann sie mit 52,94 Prozent und den Wahlbezirk 9 mit 62,72 Prozent. Danach wurde es immer knapper und im Wahlbezirk 10 gab es sogar ein Patt 50 : 50.

Alle anderen Wahlbezirke gingen eindeutig an Stephan Reinders und das Endergebnis lautete 54,36 % Stephan Reinders, 45,37 % Ursula Pitzner.

Die Wahlbeteiligung lag nur bei 49,82 Prozent. Immer noch viel besser als die Wahlbeteiligung im Kreis Kleve (Landratswahl) mit nur 31,42 Prozent.

Peter Driessen, Ex-Bürgermeister Bedburg-Hau erzielte gegen die Favoritin Silke Gorißen ein beachtliches Ergebnis mit 45,79 Prozent. Glückwunsch an Silke Gorißen, die viele Jahre die CDU-Fraktion im Gemeinderat Bedburg-Hau führte. Einen herzlichen Dank an Peter Driessen für seine 16 Jahre als Bürgermeister der Gemeinde Bedburg-Hau.