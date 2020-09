Endspurt mit Ursula Pitzner

Auch an den kommenden Tagen steht die parteilose Bürgermeisterkandidatin Dr. Ursula Pitzner für den Dialog auf Augenhöhe. An folgenden Infoständen sucht sie das Gespräch mit den Menschen in Bedburg-Hau zu den Themenschwerpunkten, die ihnen wichtig sind. Alle sind herzlich eingeladen.

Donnerstag, 24.09.2020

15:00 – 18:00 Uhr Drunkemühle, Schneppenbaum

18:30 – 20:30 Uhr Hebbens Bürgerstube, Peter-Eich-Straße 4

Freitag, 25.09.2020

14:30 – 16:60 Uhr Blumenparadies Hasselt

17:00 – 19:30 Uhr Jacobs Till Dorfschmiede

20:00 – 22:00 Uhr Martinuskrug Qualburg

Samstag, 26.09.2020

07:00 – 09:00 Uhr Bäckerei Bitter, Hasselt

09:30 Uhr – 13:00 Uhr Drunkemühle, Schneppenbaum

13:00 – 15:00 Uhr Rossmann