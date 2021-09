Schulen in Bedburg-Hau sollen keine Luftfiltergeräte bekommen

Im Juni beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung mit der Prüfung zum Einsatz von Luftreinigungsgeräten in allen Schulen. Nach einer Vorprüfung und einer erneuten Prüfung durch das Bauamt wurde festgestellt, dass alle Fenster weit und gut zu öffnen sind. Alle Klassenräume fallen somit unter Kategorie 1 und diese Kategorie wird durch das Landes-Lüftungsprogramm nicht gefördert.

Für alle Klassenräume und OGS-Räume müssten rd. 30 Geräte angeschafft werden. Die Anschaffungskosten der Luftfiltergeräte belaufen sich je nach Raumgröße zwischen 2.800 und 4.500 Euro pro Stück. Demnach kann man also von 135.000 Euro Maximalkosten ausgehen. Im Verwaltungs-Beschlussvorschlag ist nicht die Rede davon, dass die Gemeinde diese Summe investieren will. Der Beschlussvorschlag lautet: „Der Rat beschließt…, derzeit keine mobilen Luftfiltergeräte anzuschaffen, weil alle Klassenräume über Fenster gut gelüftet werden können und daher eine Förderung entfällt. Bei zukünftigen Schulbauten soll der Einbau stationärer raumlufttechnischer Anlagen vorgesehen werden.“

Der Rat muss natürlich nicht dem Beschlussvorschlag folgen. Er könnte auch beschließen, dass die Verwaltung schnellst möglich Luftfiltergeräte anschafft.

Beraten wird im Haupt- und Finanzausschuss am 16. Sep. und im Rat am 21. Sep. beschlossen.