Die Bedburg-Hauer SPD-Fraktion im Rat der GemeindeBedburg-Hau hat ihre Fraktionsspitze neu gewählt. Dabei wurde Willi van

Beek einstimmig wieder als Fraktionsvorsitzender bestätigt.

Ebensoeinstimmig fiel das Votum für Karin Wilhelm als neue stellvertretende

Fraktionsvorsitzende aus. Sie bleibt auch Geschäftsführerin der

SPD-Ratsfraktion. Trudis Jans wurde neue Schriftführerin. Der neue

Fraktionsvorstand besteht somit aus zwei Frauen und einem Mann. Eine

intensivere Bürgerbeteiligung ist zentrales Anliegen der SPD.

Die Sozialdemokraten haben bei der Kommunalwahl Verluste hinnehmenmüssen und einen Sitz verloren, bleiben aber zweitstärkste Kraft im Rat.

Lichtblick für die SPD ist der erneute Gewinn eines Direktmandates in

Schneppenbaum durch Willi van Beek und der Gewinn des Stimmbezirks

Louisendorf durch Karin Wilhelm. “Auch wenn die CDU im Rat mit der

absoluten Mehrheit alleine entscheiden kann, sind wir fest davon

überzeugt, dass ein lebendiges Ringen um die besten Lösungen dem Wohl

der Gemeinde, der Bürgerinnen und Bürger viel mehr dient als

Entscheidungen nach Parteifarbe“, erklärt der wiedergewählte Vorsitzende

van Beek und unterstreicht: "Dazu streben wir eine an der Sache

orientierte Zusammenarbeit mit allen Fraktionen an. Wir wollen was bewegen“.

Abschließend macht Willi van Beek deutlich, dass in der neuenRatsperiode die Wahlaussage der SPD nach Transparenz und einer besseren

Bürgerbeteiligung, ein ganz zentrales Anliegen der SPD bleiben wird.