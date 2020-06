Bedburg-Hau: Baubeginn Ost-West-Achse durch die Klinik

Mit den Vorarbeiten zum Ausbau der Straßen Buchenallee/ Zum Gutshof durch die LVR-Klinik, der sog. „Ost-West-Achse“ zwischen Kreisverkehr Gemeindezentrum und Bahnübergang Hau wurden in dieser Woche begonnen. Zunächst müssen sämtliche uralten Ver- und Entsorgungsleitungen erneuert werden. Auch deshalb um nach einen eventuellen Verkauf des Nordgeländes die Versorgung zu sichern. Dazu sagte in der letzten Ratssitzung Bürgermeister Peter Driessen: Nach dem Verkauf des Nordgeländes wird der LVR alle Versorgungsleitungen kappen. Das ist natürlich nicht so. Der LVR wird erst dann die Versorgungsleitungen kappen wenn alle neuen Versorgungsletungen verlegt sind.

Die Aus- und Einfahrt Klinik, im Bereich Bahnübergang, ist z.Zt. gesperrt. Leider gibt es am Kreisverkehr dazu (noch) keinen Hinweis.

Bereits vor 2 ½ Jahren mussten für diesen Ausbau schon zahlreiche Bäume gefällt werden, siehe dazu hier klicken

Weitere Fällungen werden noch erforderlich sein.