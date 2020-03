BedburgerNass ab Montag geschlossen

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen und der allgemeinen Handlungsempfehlungen der NRW-Regierung in Sachen Corona-Virus ist das Hallenbad "BedburgerNass"ab Montag, den 16. März bis auf Weiteres geschlossen.

Alle Sitzungen wie Gemeinderat, Ausschüsse etc. fallen in der nächsten Woche vermutlich auch aus. CDU und Grüne gaben diese Empfehlung an den Bürgermeister Peter Driessen.