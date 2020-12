Sanierung Alte Landstraße - Bäume werden neu angepflanzt

Einige Anwohner der Alten Landstraße wunderten sich, das die Säuleneichen gefällt wurden, wo doch in der Sanierungsplanung genau dort diese Bäume eingezeichnet sind, also doch stehen bleiben sollten. Auf Anfrage teilte das Bau- u. Grünamt der Gemeinde mit, dass durch umfangreiche Baumaßnahmen (kombinierter Fuß-u. Radweg) es unvermeidlich sein wird die Wurzen nicht zu beschädigen und damit die Standsicherheit der Bäume nicht mehr gewährleistet ist. Nach Fertigstellung der Baumaßnahme werden an gleicher Stelle Hainbuchen oder Eschen angepflanzt, die nicht so empfindlich sind und auch besser mit den zu erwartenden Klimawandel zurechtkommen.