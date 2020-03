Stand 22. März 2020, 12.00 Uhr: Nachgewiesene Corona-Virus-Infektionen im Kreis Kleve

Beruhigend: Von den insgesamt 121 bestätigten Corona-Fällen im Kreis Kleve befindet sich nur 1 Person im Krankenhaus.

Der Kreis Kleve teilt auf seiner Web-Seite https://www.kreis-kleve.de/de/fachbereich5/coronavirus/ nachfolgendes mit:

Aktuell (Stand 22. März 2020, 12.00 Uhr) sind im Kreis Kleve insgesamt 121 Corona-Virus-Infektionen nachgewiesen: 7 in Bedburg-Hau, 17 in Geldern, 2 in Goch, 18 in Issum, 11 in Kalkar, 14 in Kerken, 12 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 7 in Kleve, 3 in Rees, 2 in Rheurdt, 12 in Straelen, 4 in Wachtendonk und 3 in Weeze. In Klärung befinden sich 9 Meldungen. Von den insgesamt 121 bestätigten Corona-Fällen befindet sich 1 Person im Krankenhaus.

Die Web-Seite des Kreises wird regelmäßig aktualisiert und liefert zudem wichtige Informationen und Verhaltensregeln.