Jüdische Musik, meist ist die erst Assoziation dazu Klezmer oder jiddische Lieder. Das Stars-of-David-Festival vom 22. bis 24. Oktober in der Christuskirche Rünthe, Rünther STraße 42, zeigt, dass sich noch viel mehr musikalische Schätze jüdischer Künstler besonders auch in Rock- und Popmusik finden lassen.

Das Festival hat Pfarrer Reinhard Chudaska initiiert. „Die Musik jüdischer Musikerinnen und Musiker hat die Gegenwarts- und Popkultur maßgeblich geprägt, aber oftmals bleibt das unbekannt.“ Er erhofft sich, dies mit dem Festival zu ändern. Chudaska: „Das Festival bietet viele Einblicke und kann doch die Tür lediglich einen schmalen Spalt öffnen.“

„Hallelujah, Leonard Cohen“ am Freitag

Zu entdecken gibt es am ersten Abend die Musik von Leonhard Cohen. In vielen seiner Lieder griff Cohen Geschichten und Personen der Bibel auf. In seinem Welthit „Hallelujah“ beschrieb er, wie Israels König David die Abgründe der Liebe erlebte. Als Jude aus frommem Haus kannte und schätzte Cohen den Reichtum der biblischen Überlieferung. Der Theologe und Publizist Uwe Birnstein erzählt von dem außergewöhnlichen Musiker. Musik gibt es auch zu hören, denn Birnstein ist auch Musiker und mit dem „Birnstein Acoustic Cohen Project“ zu Gast in Rünthe. (22. Oktober, 19 Uhr)

Soundtrack des Jahrhunderts

Einen Eindruck von der Vielfalt der Musik jüdischer Musiker verschafft das Stars-of-David-Konzert. Den „Soundtrack des 20. und 21. Jahrhunderts“ – so nennt Chudaska dieses Programm – singen und spielen Julia Kropp und die Stars of David – Band, die Musikgruppe Aschira, der Chor Simcha der jüdischen Gemeinde haKochaw aus Unna und wieder das Birnstein Acoustiv Project. Dort spielt Rabea Bollmann am Cello, sie stand bereits mit Michael Bubblé und Epitaph auf der Bühne. Zu hören sind Coversongs von Bob Dylan über Simon and Garfunkel bis Amy Winehouse. Dazu kommen Folksongs in hebräischer Sprache und Lieder aus der Synagogenliturgie. (23. Oktober, 19 Uhr)

Gottesdienst am Sonntag

Ein Gottesdienst am 24.10. um 10 Uhr beendet das Festival. Die Musik steht auch hier im Mittelpunkt, wenn es heißt „Frieden Dir, Jerusalem“. Es spielen die Musikgruppen Aschira und Out of Blue.

Beitrag zum Jubiläumsjahr Jüdisches Leben

Im Jubiläumsjahr „1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ ist das Festival ein Beitrag, die Musik Menschen jüdischer Herkunft erlebbar zu machen. „Dieser Beitrag ist kaum zu überschätzen“, so Chudaska. „Ihr Einfluss auf unser Lebensgefühl und unseren Lebensstil ist und bleibt bedeutend.“

Karten und Vorverkauf

Der Eintritt beträgt für die Teilnahme am gesamten Festival 20 Euro. Für einen Besuch nur am Freitag beläuft er sich auf 10 Euro, nur am Samstag auf 15 Euro. Für den Gottesdienst ist keine Eintrittskarte nötig. Karten gibt es im Gemeindebüro der Martin-Luther-Kirchengemeinde Bergkamen oder online unter www.ev-bildungsportal-unna.de (im Suchfeld Stars of David eingeben).