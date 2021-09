BERGKAMEN. Am kommenden Samstag, 25. September, führt die Deutsche Bahn AG Gleisbauarbeiten am Bahnübergang in Oberaden durch.

Dazu muss die Lünener Straße in Höhe des Bahnübergangs an diesem Tag zwischen 9 und 13 Uhr für den KFZ-Verkehr gesperrt werden. Radfahrer und Fußgänger können den Bereich weiter passieren. Die ausgewiesene Umleitung für den KFZ-Verkehr führt über die Hammer Straße beziehungsweise Westenhellweg und die Jahnstraße. Die Baustelle wird nach Abschluss der Maßnahme sofort geräumt, so dass die Lünener Straße anschließend wieder wie gewohnt befahrbar sein wird.