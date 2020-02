Jessica Zaczyk hat in der Casting Show "Deutschland sucht den Superstar" gesungen. Nun ist sie in den Recall gekommen.



Spontan ist die Bochumerin Jessica Zaczyk zum Casting von Deutschland such den Superstar in die MMC Studios von Köln gefahren. Vor Dieter Bohlen hat die Kosmetikerin "Marathon" von Helene Fischer gesungen.

Dabei gefiel dem Poptitanen nicht nur die Stimme der 26-Jährigen,sondern auch das Äußere. "Du hast ein interessantes Gesicht", bemerkte Bohlen.

Ob sich die angehende Heilpraktikerin im Recall aus dem österreichischen Sölden unter die besten zwölf singen kann, wird sich am 15. Februar zeigen. Denn dann wird der Recall der 17. Staffel von DSDS um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Sollte es mit der Gesangskarriere nicht klappen, will es Zaczyk mit Modeln versuchen.