Schon seit zwei Jahren gibt es in der katholischen Liebfrauengemeinde Altenbochum-Laer sogenannte Dialog-Messen: An jedem vierten Sonntag des Monats haben Besucher die Möglichkeit, den Gottesdienst aktiv mitzugestalten. Dabei steht das Miteinander im Mittelpunkt, der gemeinsame Austausch zu Fragen des Glaubens und des Evangeliums. Leider muss das Projekt im Zuge der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus ausgesetzt werden. Doch Not macht erfinderisch. Das Dialog-Team hat eine Lösung entwickelt und schickt den Gläubigen Materialien für einen Gottesdienst zu Hause.



"Bei uns darf jeder Mensch zu Wort kommen und wird ernst genommen", betont Gemeinderatsvorsitzender Bertold Jäger ein zentrales Anliegen des Projekts. Wenn die Menschen miteinander in Dialog treten, findet auch auf spiritueller Ebene ein Austausch statt. Diese gegenseitige Befruchtung, da sind sich die Initiatoren sicher, funktioniert auch ohne räumliche Nähe. In Zeiten, in den soziale Kontakte weitestgehend eingeschränkt werden sollen, kann die Kirchengemeinde zumindest geistig und geistlich beieinander sein.

Gottes Wort per E-Mail

Am Sonntag versendet das Team gegen 11 Uhr die Vorlage für den Gottesdienst an alle Interessierten per E-Mail. Diese können die Gläubigen dann zu Hause entweder allein oder im Kreise der Familie lesen und so den Gottesdienst in den eigenen vier Wänden feiern. Die Datei enthält neben Bildmaterial, Fragen, Gesprächsimpulsen und Anregungen auch Video-Links zu Liedern, die angehört und mitgesungen werden können.

Wer mitmachen möchte, schickt einfach eine E-Mail mit dem Betreff: "Bitte um die Datei zur Dialog-Messe" an: dialog-team@pfarrei-liebfrauen.de. Das Dialog-Team wünscht ausdrücklich, dass auch die Empfänger zu Sendern werden: Jeder darf die Unterlagen ausdrucken und an Menschen weitergeben, die per E-Mail nicht erreicht werden können.