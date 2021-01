Trauer um Cheese-Chef Rolf Stephan

Fieber an den Weihnachtstagen, direkt danach die Einweisung ins Knappschaftskrankenhaus, wo er drei Wochen auf der Intensivstation behandelt wurde, ohne dass man ihm helfen konnte: am 18. Januar starb – für viele schockierend - Rolf Stephan, der Inhaber des Café Cheese an der Alten Bahnhofstraße 180. Er konnte das Krankenhaus nicht mehr verlassen.

Seine Frau Petra, zwei Kinder und ein Enkelkind trauern um den sympathischen, als Gastronom überall beliebten Mann, der am 7. Februar 68 Jahre alt geworden wäre. Corona hat mitten in Langendreer eine große Narbe geschlagen, denn der kulturelle Treffpunkt am Stern, wegen der Pandemie bereits einige Zeit geschlossen, wird seine Türen nicht mehr öffnen. „Seine letzten Worte“, sagt Petra Stephan, „waren am Mobiltelefon, dass wir das schaffen.“ Das war am 27. Dezember. Danach war er nicht mehr bei Bewusstsein. Immerhin durften Frau und Kinder den Schwerkranken an den letzten Tagen noch besuchen, nachdem dies lange nicht möglich war.

Viele Langendreerer sind geschockt, dass die Pandemie mitten im Bochumer Osten eine solche Lücke reißt. In den sozialen Medien gab es zahllose Beileidsbekundungen und Spekulationen, was denn nun aus dem beliebten Treffpunkt Café Cheese wird. Petra Stephan macht allerdings deutlich, dass diese Zeit nun endgültig beendet ist, dass sie die Verantwortung allein nicht mehr tragen kann und will.

„Rolf liebte das Leben und die Menschen. Und wir wollten so gern noch eine unserer Flusskreuzfahrten machen“, sagt sie. Die Erfüllung dieses Wunsches und einen gemeinsamen Ruhestand wird es nun leider nicht mehr geben. Aber alle, die Rolf Stephan kannten, werden sich an einen lebenslustigen Herzensmenschen erinnern, der sich im Februar 2019, zum Zehnjährigen des Cafés, mit seiner Frau auf der Tanzfläche drehte. Am 3. Februar wird er auf dem Friedhof an der Hauptstraße beigesetzt.