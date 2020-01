Jeder kennt sie . Die Umlaufsperren, auch Drängelgitter genannt. Die etwas bewirken sollen. Zu einem sollen Autofahrer von abgehalten werden, da durch zu fahren. Zum Anderen sollen Radfahrer dazu angehalten werden, ….entweder abzusteigen oder langsam durchzufahren. Das mit dem Autofahrer kann ich noch verstehen, obwohl ein Pfosten hier in der Mitte ausreichen würde. Zuerst einmal ….es gibt ein Phänomen, was sehr häufig an solchen Umlaufgitter zu sehen ist. Nämlich ein „Weg“ , der links und/oder rechts an den Umlaufgittern vorbeiführt. Soll eigentlich nicht so sein. Aber solche plattgetrampelten Wege sieht man sogar nach kurzer Zeit schon, wenn ein neues Drängelgitter aufgestellt wurde. Eigentlich wollte ich auch nur über dieses „Phänomen“ schreiben. Aber je mehr ich mich mit dem Thema befasst habe, wurde mir bewusst, dass noch eine größere Sache dahinter steckt. Die kleinen plattgetrampelten Wege sind eher nützlich. Grad in der heutigen Zeit. Wie sollen Mütter mit ihren Kinderwagen, Menschen mit Elektromobile / Rollator, Rollstuhlfahrer (E-Rollstühle) , Fahrräder mit Anhänger , E-bikes, die breiter und schwerer sind heutzutage als die Fahrräder von früher, durch solche Drängelgitter durchkommen? .Da helfen auch die kleinen Pfade rechts oder links an den Umlaufgittern oftmals nicht. Wie sagt man so schön: oftmals ist „weniger“ mehr ;) …..ein Pfosten würde reichen :) Das ein Bahnübergang anders abgesichert werden muss, das versteht sich von selbst. Ich rede hier von Durchgängen an Spielplätzen und dergleichen.