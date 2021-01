Was lernt man in einer Mediationsausbildung?

Die Teilnehmer unserer Mediationsausbildung verbessern während der Ausbildung nicht nur ihre eigene Konflikt- und Sozialkompetenz, sondern lernen, zwischen verschiedenen Konfliktparteien zu vermitteln, um so mittel- und langfristig konstruktive Ergebnisse, friedliche Lösungen oder eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zu schaffen. Bei gut durchgeführter Mediation finden die Parteien meist selbst eine für beide Seiten zufriedenstellende Lösung.

Mediationsausbildung – warum?

Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer – nicht nur aus Bochum, Herne und Umgebung, nutzen ihre erworbenen Kenntnisse direkt in Ihrem Umfeld, beispielsweise in ihrem Unternehmen, um bestimmten Herausforderungen begegnen zu können, als Mitarbeiter einer Hausverwaltung, eines Mietervereins oder als Rechtsanwalt. Wer im Change Management, im Bereich Human Resources oder als Betriebsrat tätig ist, bucht diese Ausbildung ebenso wie jemand, der Teamleiterfunktion übernommen hat.

Da es aber mit unserer Ausbildung aber auch möglich ist, „Zertifizierter Mediator“ zu werden, nutzen manche Teilnehmer die Fortbildung auch als Startpunkt für etwas Neues und arbeiten nach der Ausbildung im Ruhrgebiet oder ganz woanders als selbstständige Mediatorinnen und Mediatoren.

Inhalte:

Phasen & Anwendungsfelder der Mediation, Konfliktanalyse und -beratung, Umgang mit Blockaden, Gesprächs- und Kommunikationstechniken, Techniken zur Lösungssuche, Mediationsvertrag, Harvard-Konzept, Besonderheiten der innerorganisationellen Mediation, Mediation mit Gruppen und Teams, Besonderheiten der Mehrparteienmediation, Moderationstechniken