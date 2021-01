Wie die Medien fortlaufend berichten, ist die Hotline für eine Impfterminvergabe für über 80jährige hoffnungslos überlastet. Das beweist die Unfähigkeit der Bundesregierung für die Organisation einer flächendeckenden Impfung gegen das Corona-Virus. Zum einen hätten viel mehr Impfzentren mit jeweils separaten Telefonnummern eingerichtet werden müssen, zum anderen sollten die Impfungen vorrangig von den jeweiligen Hausärzten durchgeführt werden - bei entsprechender Verstärkung durch qualifiziertes Personal, das vom Staat bezahlt werden müsste.

Nicht viel anders ist die Terminvergabe über die Webseite www.116117.de. Zwar kann diese Webseite jetzt (vermehrt) aufgerufen werden, jedoch ist die Buchung eines Impftermins derart kompliziert, dass ältere Personen damit total überfordert sind. Ich versuchte heute, die zwei Impftermine für eine Bekannte im Sauerland per Internet zu buchen - und scheiterte. Zunächst muss man sich mit einem Code für die Berechtigung zur Impfung anmelden, der an das entsprechende Telefon/Handy der Impfperson per SMS gesandt wird. Danach ist ein weiterer 12stelliger Code erforderlich, damit man auf die Liste der Impftermine kommt. Bei der Eingabe des ersten Code wird jedoch nicht darauf hingewiesen, dass der notwendige 12stellige Code per Email versandt wird. Ich habe das erst später bemerkt und dann den entsprechenden 12strelligen Code eingegeben und gelangte auf die Liste der Impftermine. Ich wählte einen Termin aus und erhielt die Mitteilung, dass dieser Termin bereits als Ersttermin vergeben ist - ich sollte in meiner Email auf den Botton Zweittermin klicken. Danach erschien erneut die Terminliste - ich wählte einen späteren Termin aus - erneut die Meldung, dieser Termin wäre bereits vergeben. Resigniert und voller Wut brach ich den Vorgang ab!

Welches "Geistes Kind" hat eine so unnötig komplizierte Software für die Anmeldung entwickelt? Warum braucht man zwei Code, um auf die Terminliste des jeweiligen Impfzentrums zu kommen? Reichen da nicht die persönlichen Daten aus wie Name, Adresse, Geburtsdatum,Telefonnummer, Personalausweis- und Gesundheitskartennummer?

Bei keiner anderen Terminvergabe über Internet habe ich so ein bürokratisches Chaos erlebt! Hoch lebe der Amtsschimmel!