Die Bochumer Montagsdemo ruft zu einer Diskussion über den neuesten Konflikt zwischen den USA und dem Iran auf. Wie bekannt ist, wurde durch einen Drohnenangriff der USA in der vergangenen Woche der ranghohe Militärmachthaber Soleimani in der irakischen Hauptstadt Bagdad gezielt getötet. Dieser Angriff wurde vom faschistoiden Präsidenten der USA Trump angeordnet. Der Iran hat Rache geschworen und US-Ziele im Irak mit Raketen angegriffen. Angeblich sind keine Menschen zu Schaden gekommen.

Es ist unklar, wie die US-Regierung bzw. Trump auf diesen Angriff reagieren werden. Auf jeden Fall eskaliert die Lage in der ohnehin von Gewalt dominierten Region weiter und kann sich zu einem Flächenbrand entwickeln.

Angeblich sollen in im Irak stationierten Truppen, darunter auch die Bundeswehr, zur Bekämpfung des IS-Terrorismus eingesetzt werden. In Wirklichkeit geht es Ansicht der Montagsdemonstranten jedoch vorrangig um die Sicherung der Rohstoffquellen wie Erdöl und Erdgas in der Region. Als neu imperialistischer Staat ringt Iran gegen die USA um die Vorherrschaft. Eine wichtige Rolle spielt dabei nach Meinung der Montagsdemo auch die wichtige Handelsroute in der Straße von Hormoz.

Die Kundgebung ist am Montag, 13.01.20 am Husemannplatz in der Innenstadt.

Ulrich Achenbach

Moderator